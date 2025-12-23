مجلس النواب يحيل تقرير المحاسبة 2024 إلى اللجنة المختصة الأربعاء

الوكيل الإخباري- يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.

ومن المقرر أن يحيل المجلس التقرير، إلى اللجنة المختصة.