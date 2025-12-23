الثلاثاء 2025-12-23 04:13 م

مجلس النواب يحيل تقرير المحاسبة 2024 إلى اللجنة المختصة الأربعاء

الثلاثاء، 23-12-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.

ومن المقرر أن يحيل المجلس التقرير، إلى اللجنة المختصة.


وتسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

 
 


