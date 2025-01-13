مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن الحكومة تحترم استقلالية ديوان المحاسبة، لإيضاح العديد من الملاحظات الواردة على المؤسسات والهيئات العامة.
وأضاف العودات، خلال جلسة النواب، أن التعديلات الدستورية الأخيرة أوجبت على مجلس النواب أن يناقش تقارير الديوان المقدمة في الدورة التي قدم فيها أو التي تليها على أبعد حد.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق اجتماع الصحة النيابية مع الهواري أمام وسائل الإعلام
-
لا جلسة نيابية تحت القبة الأربعاء
-
الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة
-
تحديات أصحاب التكسي الأصفر على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الإماراتية
-
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني
-
مالية الأعيان تناقش استراتيجيات وزارتي الصحة والإدارة المحلية
-
الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات