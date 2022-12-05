مجلس النواب يحيل عددا من مشاريع القوانين للجان المختصة

الوكيل الإخباري - أحال مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية قبرص للجنة القانونية النيابية.

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كما أحال المجلس مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، وشركة الأردن للصخر الزيتي للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.



وأحال كذلك مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية للجنة القانونية.



ووافق المجلس على طلب الحكومة منح مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية صفة الاستعجال.



كما وافق المجلس بالأغلبية على انضمام النائب شادي فريج للجنة الشؤون الخارجية النيابية بدلا من النائب ميرزا بولاد الذي قدم استقالته من اللجنة.



من جانب آخر، طالب أعضاء المجلس الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية وجادة تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطن، وتعالج التحديات الاقتصاديَّة التي تواجه الأردن.



ودعا النواب إلى البحث عن آلية لتخفيض ارتفاع أسعار المحروقات خاصة الكاز والسولار خلال فصل الشتاء؛ للتخفيف عن المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة.



واستعرض نواب بعض القضايا والمشاكل الخدماتية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، مطالبين بالعمل على معالجتها بأسرع وقت.



ورفع رئيس المجلس أحمد الصفدي الجلسة لموعد يحدد لاحقا.