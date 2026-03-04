مجلس النواب يحيل معدل الضمان إلى لجنة العمل

01:23 م

الوكيل الإخباري- صوّت مجلس النواب على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل النيابية.





ورفض المجلس خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، مقترح النائب صالح العرموطي برد المشروع ورفضه.



وستشرع اللجنة خلال الأيام المقبلة بمناقشة مشروع القانون مع الجهات ذات العلاقة قبل إقراره وإرساله إلى المجلس للسير في الإجراءات الدستورية قبل إقراره رسميا.





