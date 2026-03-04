مجلس النواب يحيل معدل الضمان إلى لجنة العمل

ورفض المجلس خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، مقترح النائب صالح العرموطي برد المشروع ورفضه.
وستشرع اللجنة خلال الأيام المقبلة بمناقشة مشروع القانون مع الجهات ذات العلاقة قبل إقراره وإرساله إلى المجلس للسير في الإجراءات الدستورية قبل إقراره رسميا.
-
أخبار متعلقة
-
العرموطي: الله يقهر كل دولة تعتدي على سيادة الأردن
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون "عقود التأمين"
-
رئيس مجلس النواب: سنشرع بحوار وطني مع جميع الجهات حول مشروع قانون الضمان
-
أبو رمان: كلمة كتلة مبادرة حول الضمان لا تمثلني
-
مجلس النواب يناقش معدل الضمان الاجتماعي الأربعاء
-
عطية يدعو الحكومة لإنهاء اتفاقية الغاز واعتماد خطة وطنية للطاقة
-
مجلس النواب يقرّ 99 مادة من مشروع قانون عقود التأمين
-
مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار