مجلس النواب يختار لجنة الرد على خطبة العرش

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن خطبة العرش السامي تضمنت رؤى ملكية ثاقبة وخارطة طريق لقادم الأيام، وقد وضعت السلطات كافة أمام مسؤولية التعاون، في سبيل تلبية تطلعات أبناء شعبنا العزيز.جاء ذلك لدى رئاسة العودات الاجتماع الذي عقدته لجنة الرد على خطاب العرش السامي اليوم الأحد .وأشار العودات إلى إن المجلس أمام استحقاق دستوري في صياغة رد على خطبة العرش السامي، وينتظر صياغة اللجنة ليصار إلى عرضها على المجلس وإقرارها ورفعها لمقام جلالة الملك السامي.وشدد على أهمية تضمين الرد بتصورات المجلس للمرحلة المقبلة وبما يسهم في تحقيق الرؤى الملكية التي جاءت شاملة جامعة لمختلف مسارات العمل الوطني، وأكدت على ثوابتنا الداخلية والخارجية، بخاصة في ملف القضية الفلسطينية.وقال العودات إن المكتب الدائم بتفويض من مجلس النواب، قام باختيار أعضاء اللجنة، وهي اليوم سيدة نفسها لاختيار رئيسها ومقررها.واختارت اللجنة في اجتماعها النائب أيمن المجالي رئيساً، والنائب جعفر الربابعة مقررا، كما اختارت من بين أعضائها الثلاثين، لجنة مصغرة يناط بها مهمة صياغة الرد وتضم في عضويتها النواب: عيد النعيمات وريما العموش ومحمد الفايز وفايز بصبوص وإسلام الطباشات وعمر العياصرة وأسماء الرواحنة وايوب خميس ومحمد شطناوي.