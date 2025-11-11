مجلس النواب يدعو لانتخاب لجانه الدائمة الأربعاء

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس النواب مازن القاضي دعوة المجلس للانعقاد صباح الأربعاء، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة العادية الثانية، بدءًا من البند الرابع، والمتضمن انتخاب اللجان الدائمة للمجلس.

اضافة اعلان



وتشمل اللجان التالية: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.