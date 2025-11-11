الثلاثاء 2025-11-11 03:43 م
 

مجلس النواب يدعو لانتخاب لجانه الدائمة الأربعاء

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الثلاثاء، 11-11-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري-   قرر رئيس مجلس النواب مازن القاضي دعوة المجلس للانعقاد صباح الأربعاء، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة العادية الثانية، بدءًا من البند الرابع، والمتضمن انتخاب اللجان الدائمة للمجلس.

اضافة اعلان


وتشمل اللجان التالية: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.


وكانت مشادات كلامية قد اندلعت بين عدد من أعضاء مجلس النواب، دفعت رئيس المجلس إلى رفع الجلسة للتشاور.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتتا

فيديو منوع عِش التجربة: هكذا يبدو ركوب الموجة المثالية من الداخل!

خم8ع

فيديو منوع جمال التصوير البطيء في إظهار تفاصيل الأشياء

خ7ه

فيديو منوع شخص يشارك خدعة لتأمين السيارة من السرقة

ي

شؤون برلمانية عمل الأعيان تبحث دور الاقتصاد الرعائي في خفض البطالة

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يدعو لانتخاب لجانه الدائمة الأربعاء

ب

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي مدير وأعضاء إدارة الأونروا في الأردن

لى

فيديو منوع فيل يُنقذ صغير غزال من الغرق… درس جديد في الرحمة من عالم الحيوان 🐘🦌

كابيتال بنك "يستشرف التحولات المالية العالمية" في لقائه السنوي

أخبار الشركات كابيتال بنك "يستشرف التحولات المالية العالمية" في لقائه السنوي



 
 





الأكثر مشاهدة