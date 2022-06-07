مجلس النواب يدين التصريحات المسيئة للرسول

الوكيل الإخباري

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- دان رئيس وأعضاء مجلس النواب بأشد العبارات الإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين.وطالب المجلس في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لتلك الممارسات بحق المسلمين في الهند.وزاد البيان أن تلك الإساءات تتزامن مع تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند، وفي إطار هذا الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، بخاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم ما يستدعي الإدانة والشجب من المجتمع الدولي.وطالب المجلس في بيانه السلطات الهندية بالتصدي بحزم لتلك الإساءات وكل أشكال التطاول على الرسول الكريم صلى الله وعليه وسلم، وعلى الدين الإسلامي، وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها.كما طالب السلطات الهندية بضمان سلامة وأمن المجتمع المسلم في الهند، وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته.وقال في بيانه إن المجلس ليذكر دور الهند التاريخي في الانتصار للحقوق الإنسانية ودعمها للحقوق الانسان حيث شكلت مواقفها أساساً لترسيخ هذه القيم.وتابع المجلس أن المجتمع الدولي اليوم أحوج ما يكون إلى نبذ الكراهية والعنف واحترام الرأي والرأي الاخر، لافتاً بذات الوقت إلى إنه لمن المؤسف أن يحدث في الهند المؤسس الفاعل لحقوق الانسان التطاول على دين سماوي حنيف والحاق الأذى في منتسبيه.