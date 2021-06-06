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الأحد، 06-06-2021 03:35 م

مجلس النواب يرفض المساس بمكانة ومنزلة الملك

النواب


الوكيل الإخباري - دان رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، باسم المجلس، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وأعلن في مستهل جلسة النواب الطارئة اليوم الأحد، "رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة جلالة الملك، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، و توافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل".


وقال، "إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا و مكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".


وأضاف، "أن أعضاء هذا المجلس الكريم يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع، وقد أثبتوا خلال هذه الدورة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن، وولائهم لقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني".


وتابع، "هذا الإخلاص والولاء المتبادل بين القيادة والشعب هو الأساس الصلب الذي تحطمت عليه كل الفتن ما خفي منها وما ظهر، وقامت عليه أركان هذه الدولة القوية المستقرة بسلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، على مدى مئة عام من نشأتها، وخمسة وسبعين عاماً على استقلالها، وستظل كذلك بإذن الله".


 




 

 


 

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