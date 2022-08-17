الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الأربعاء، 17-08-2022 03:03 م

مجلس النواب يستثني حملة جواز سفر الاحتلال من البيئة الاستثمارية

7202220164314537046056


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

استثنى مجلس النواب، المستثمرين الذين يحملون جواز سفر الكيان الصهيوني من الحصول على التسهيلات الاستثمارية.اضافة اعلان


ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، على مقترح قدمه النائب خالد البستنجي على المادة رقم (2) المتعلقة بتعريف "المستثمر"، باستثناء كل مستثمر يحمل جواز سفر الكيان الصهيوني.

ولاقى اقتراح البستنجي ترحيبا من النواب قبل أن يصوتوا عليه بالأغلبية، على أن يضاف التعديل إلى مشروع القانون.

وكان مجلس النواب وافق على شطب عبارة "تنظيم" الوارد بالمادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية ليصبح اسمه بعد التعديل "قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-08-17 at 4.42.06 PM

كريشان: المجلس الطبي يمس الأطباء بالقطاعين العام والخاص

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز: الملك يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن

820227132253388255264

البرلمانية مع دول آسيا تهنئ الباكستان بذكرى الاستقلال

WhatsApp Image 2022-08-17 at 3.28.41 PM

الدغمي يستقبل وفدا من أبناء الأسرى الفلسطينيين

1660729891451

الأردنية اللبنانية في الأعيان تلتقي السفير اللبناني

WhatsApp Image 2022-07-25 at 12.15.58 PM

مداخلة العرموطي تحت القبة تثير حفيظة الخصاونة ويطلب شطبها

أخبار متعلقة
0L5A6423

فلسطين النيابية تزور مخيم الأمير حسن اليوم

M63A9908

القضايا التي سيطرحها النواب أمام الحكومة الأربعاء المقبل

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.01.54 PM (3)

إحالة مشروع قانون حقوق الطفل للجنة مشتركة نيابية

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.01.54 PM (4)

جلسة مشتركة بين الحكومة والنواب الأربعاء المقبل

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.01.54 PM

مجلس النواب يعقد أولى جلسات الدورة الاستثنائية - صور

0L5A0017

مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية