مجلس النواب يستثني حملة جواز سفر الاحتلال من البيئة الاستثمارية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

استثنى مجلس النواب، المستثمرين الذين يحملون جواز سفر الكيان الصهيوني من الحصول على التسهيلات الاستثمارية. اضافة اعلان





ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، على مقترح قدمه النائب خالد البستنجي على المادة رقم (2) المتعلقة بتعريف "المستثمر"، باستثناء كل مستثمر يحمل جواز سفر الكيان الصهيوني.



ولاقى اقتراح البستنجي ترحيبا من النواب قبل أن يصوتوا عليه بالأغلبية، على أن يضاف التعديل إلى مشروع القانون.



وكان مجلس النواب وافق على شطب عبارة "تنظيم" الوارد بالمادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية ليصبح اسمه بعد التعديل "قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022".