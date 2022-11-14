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الإثنين، 14-11-2022 06:22 ص

مجلس النواب يستكمل اليوم انتخاب النائب الثاني للرئيس ومساعديه

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الوكيل الاخباري - يستكمل مجلس النواب الـ 19، الاثنين، انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس، ونائب ثان لرئيس المجلس؛ ومساعديه.

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وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه "يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم".


وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
وتشكّل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.


وكان مجلس النواب، قد انتخب الأحد، أحمد الصفدي رئيساً له في الدورة العادية الثانية، بعد حصوله على 104 أصوات، فيما حصل النائب فراس السواعير على 13 صوتاً، فيما ألغيت 11 ورقة، وحضر الجلسة 128 نائبا.


كما انتخب مجلس النواب، النائب أحمد الخلايلة نائبا أول لرئيس مجلس النواب بحصوله على 61 صوتا مقابل 53 صوتا للنائب خالد أبو حسان.


 




 

 


 

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