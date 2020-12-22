مجلس النواب يستكمل انتخاب أعضاء اللجان - أسماء

الوكيل الإخباري - انتخب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الإدارية وهم كل من: علي الطراونة، رائد الشوحة، محمد الفايز، ماجد الرواشدة، هايل عياش، ضرار الداود، محمد شطناوي، خالد الشلول، غازي البداوي، أسامة العجارمة، أحمد الخلايلة.

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كما انتخب المجلس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، وهم: ميرزا بولاد (97) صوتاً، خلدون حينا (87)، مجدي اليعقوب (84)، أيمن المدانات (84)، علي الغزاوي (84)، سلامة البلوي (82)، فراس القضاة (73)، عبدالله ابو زيد (71)، عبدالرحمن العوايشة (70)، خالد البستنجي (66)، شادي فريج (64).



كما جرى التوافق على اختيار اعضاء لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة النيابية والتي تشكلت من 11 نائباً هم: (عمر العياصرة، امغير الهملان الدعجة، عيد النعيمات، ينال الفريحات، يسار الخصاونة، طالب الصرايرة، عمر الزيود ، احمد عشا، اندريه مراد حواري، ناجح العدوان، عبير الجبور).



واللجان النيابية، هي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة"، وتضم كل لجنة 11 نائباً كحد أعلى و 5 نواب كحد أدنى.



وحسب نص المادة 54 من النظام الداخلي، تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء، حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.



