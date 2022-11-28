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الإثنين، 28-11-2022 06:23 ص

مجلس النواب يستكمل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة اليوم

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الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة لاستكمال انتخاب أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 15 لجنة.

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واختار المجلس، الأربعاء، أعضاء 10 لجان بالتوافق وهي: القانونية، الشؤون الخارجية، المالية، والاقتصاد والاستثمار، الصحة والبيئة، المرأة وشؤون الأسرة، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، السياحة والآثار والخدمات العامة، فلسطين، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.


واللجان التي من المتوقع أن تستكمل اليوم هي: الإدارية، التعليم والشباب، الزراعة والمياه والبادية، الطاقة والثروة المعدنية، والحريات العامة وحقوق الإنسان.


 




 

 


 

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