مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة - أسماء

الوكيل الإخباري - استكمل مجلس النواب، الأربعاء، انتخاب لجانه الدائمة، سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.

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وانتخب المجلس بالتوافق أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية والتي تشكلت من 11 نائباً هم : ( علي الخلايلة، حسين الحراسيس، سالم الضمور، صالح الوخيان، سليمان ابو يحيى، نواف الخوالدة، عبدالرحمن العوايشة،محمد شطناوي، أسماء الرواحنه، عيد النعيمات، حسن الرياطي).



كما انتخب المجلس اعضاء لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية والتي تشكلت من 11 نائباً هم : ( عبدالحليم الحمود 91 ،مروه الصعوب 89 ،علي الغزاوي 87، مجحم الصقور 83 جعفر ربابعة 81، جميل الحشوش 78 ،فادي العدوان 74 ، ناجح العدوان 73 ،خلدون شويات 73 ،محمد المرايات 64، محمد العلاقمة 62).



واللجان النيابية، هي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة".



