الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة : خطة طوارئ في حال ارتفاع إصابات كورونا

ديوان المحاسبة : صرف وصفات طبية بختم غير معتمد من الجامعة الأردنية

42 ألفا و779 حالة كورونا نشطة في المملكة

الزراعة تحظر استيراد لحوم دواجن تحتوي على مرض فيروسي

‏⁧أستراليا⁩ تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/11/24

أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق

مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ندوة بالجامعة الهاشمية حول صندوق استثمار الضمان

الأربعاء، 24-11-2021 07:06 ص

مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الأربعاء

نواب1


الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية بانتخاب لجان المجلس الدائمة.

اضافة اعلان


واختار مجلس النواب التاسع عشر، الثلاثاء، أعضاء لجنتيه المالية، والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة وكذلك الاقتصاد والاستثمار، للدورة العادية الأولى.
اللجنة المالية تضم؛ نمر السليحات، عمر النبر، أسماء الرواحنة، فراس العجارمة، خالد البستنجي، ضرار الحراسيس، محمد العلاقمة، سالم الضمور، يسار الخصاونة، محمد الفايز، ومحمد السعودي.


والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة تضم؛ عمر العياصرة، عمر الزيود، سالم العمري، أحمد العشا، خلدون الشويات، أسماء الرواحنة، إسماعيل المشاقبة، ذياب المساعيد، يسار الخصاونة، رائد رباع، وينال فريحات.


وفاز بعضوية لجنة الاقتصاد والاستثمار النواب، عبد الرحمن العوايشة، أيمن مدانات، عبد السلام الذيابات، عبيد ياسين، خير أبو صعيليك، عبد الله أبو زيد، طلال النسور، أندريه حواري، محمد جرادات، أمال الشقران، هايل عياش.


وشرع مجلس النواب، منذ الاثنين، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس، حيث اختار أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية برئاسة عبد المنعم العودات و غازي الذنيبات مقررا.


واختار المجلس اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: "عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نواب

النواب ينتخب أعضاء لجانه المالية والاقتصاد والتوجيه الوطني

0L5A0411

المرشحون لعضوية مالية النواب- أسماء

0L5A0436

مجلس الأمة يرفع ردّه إلى الملك على خطبة العرش الأحد

الدغمي

الدغمي : سنولي تقارير ديوان المحاسبة أهمية كبيرة

11202122144529343257186

العودات رئيساً لقانونية النواب

maxresdefault

المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

أخبار متعلقة
الدغمي

الدغمي : سنولي تقارير ديوان المحاسبة أهمية كبيرة

11202122144529343257186

العودات رئيساً لقانونية النواب

maxresdefault

المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

مجلس النواب

مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الثلاثاء

11202115132838396335121

النواب يختار لجنة الرد على خطاب العرش -أسماء

820214153531642945291

العودات مهنئا الدغمي: سننهض بالمجلس