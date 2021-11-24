مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الأربعاء

الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية بانتخاب لجان المجلس الدائمة.

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واختار مجلس النواب التاسع عشر، الثلاثاء، أعضاء لجنتيه المالية، والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة وكذلك الاقتصاد والاستثمار، للدورة العادية الأولى.

اللجنة المالية تضم؛ نمر السليحات، عمر النبر، أسماء الرواحنة، فراس العجارمة، خالد البستنجي، ضرار الحراسيس، محمد العلاقمة، سالم الضمور، يسار الخصاونة، محمد الفايز، ومحمد السعودي.



والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة تضم؛ عمر العياصرة، عمر الزيود، سالم العمري، أحمد العشا، خلدون الشويات، أسماء الرواحنة، إسماعيل المشاقبة، ذياب المساعيد، يسار الخصاونة، رائد رباع، وينال فريحات.



وفاز بعضوية لجنة الاقتصاد والاستثمار النواب، عبد الرحمن العوايشة، أيمن مدانات، عبد السلام الذيابات، عبيد ياسين، خير أبو صعيليك، عبد الله أبو زيد، طلال النسور، أندريه حواري، محمد جرادات، أمال الشقران، هايل عياش.



وشرع مجلس النواب، منذ الاثنين، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس، حيث اختار أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية برئاسة عبد المنعم العودات و غازي الذنيبات مقررا.



واختار المجلس اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: "عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب".

