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الثلاثاء، 23-11-2021 07:33 ص

مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الثلاثاء

مجلس النواب


الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية بانتخاب لجان المجلس الدائمة.

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وكان مجلس النواب، شرع الاثنين، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس، حيث اختار أعضاء اللجنة القانونية.
وانتخب المجلس اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: "عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب."


واللجان هي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، و المرأة وشؤون الأسرة.


ورفع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي جلسة الاثنين إلى الثلاثاء لاستكمال اختيار اللجان النيابية.


 




 

 


 

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