مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون عقود التأمين

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة، والتي تتضمن استكمال بحث مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

اضافة اعلان



ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.