الإثنين 2026-02-23 04:26 ص

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون عقود التأمين

مبنى مجلس النواب في العبدلي
مجلس النواب
 
الإثنين، 23-02-2026 02:55 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة، والتي تتضمن استكمال بحث مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.


كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء " الكروكات " وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة

 
 


