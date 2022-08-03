مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة المبيعات

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب جلسة الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 بدءا من المادة 3.

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وقال المجلس عبر جدول أعماله، إن جلسته التشريعية ستستكمل "مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة اعتبارا من قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021".



وعلى جانب آخر، ستناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بحضور هيئة الأوراق المالية.



أما اللجنة القانونية النيابية تستكمل مناقشة وإقرار قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.



وستناقش لجنة التعليم والشباب، تعيين مبتعثي وزارة التربية والتعليم وتعيين تخصص معلم مجال اجتماعيات وتعيين خريجي العلوم السياسية لتدريس مادة التربية الوطنية في المدارس. وكذلك رفع نسبة قبول المعيدين في الجامعات الرسمية والموقف الفني لمديريات التربية والتعليم.



وستلتقي لجنة فلسطين مع المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات مخيم مأدبا. وستناقش اللجنة الإدارية قرارات اللجنة المسؤولة عن مقابلة وتعيين رؤساء الأقسام في أمانة عمّان.