الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السير: ضبط سائق باص عمومي لا يمتلك رخصة

التربية تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين

الدفاع التايوانية: المناورات الصينية انتهاك سافر لسيادتنا

تمرين اخلاء وهمي في مركز طبي مادبا العسكري

إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب البحرية في الأردن

وفيات الأربعاء 3-8-2022

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هام من الضمان حول تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية سنوياً

السعودية تنشر اشتراطات العمرة للقادمين من الاردن

الإعلان عن دفعة جديدة لقرض صندوق الإسكان العسكري - اسماء

الأربعاء، 03-08-2022 06:21 ص

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة المبيعات

0L5A0411


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب جلسة الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 بدءا من المادة 3.

اضافة اعلان


وقال المجلس عبر جدول أعماله، إن جلسته التشريعية ستستكمل "مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة اعتبارا من قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021".


وعلى جانب آخر، ستناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بحضور هيئة الأوراق المالية.


أما اللجنة القانونية النيابية تستكمل مناقشة وإقرار قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.


وستناقش لجنة التعليم والشباب، تعيين مبتعثي وزارة التربية والتعليم وتعيين تخصص معلم مجال اجتماعيات وتعيين خريجي العلوم السياسية لتدريس مادة التربية الوطنية في المدارس. وكذلك رفع نسبة قبول المعيدين في الجامعات الرسمية والموقف الفني لمديريات التربية والتعليم.


وستلتقي لجنة فلسطين مع المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات مخيم مأدبا. وستناقش اللجنة الإدارية قرارات اللجنة المسؤولة عن مقابلة وتعيين رؤساء الأقسام في أمانة عمّان.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6423

اقتصاد النواب تواصل مناقشة تنظيم البيئة الاستثمارية

0L5A0436

مشتركة في الأعيان تقر معدل المركز الوطني لحقوق الإنسان

0L5A6224

النواب يوضح حول زيادة 200 دينار لأعضاء المجلس

0L5A0017

لجنة الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

1659359673436

لجنة المرأة في الأعيان تطلع على خدمات إدارة حماية الأسرة والأحداث

WhatsApp Image 2022-08-01 at 1.49.37 PM

نائب يستقل سكوتر للوصول إلى مجلس النواب - صور

أخبار متعلقة
M63A9908

النواب يحيل ثلاثة قوانين اقتصادية إلى اللجنة المختصة

0L5A0245

الدغمي يقترح وضع شرط يمنع الوزراء من العمل بعد استقالتهم

0L5A0017

مجلس النواب يعقد جلسة لمناقشة مشاريع قوانين

image (82)

العودات: التعديلات الدستورية رسخت مبدأ سيادة القانون

WhatsApp Image 2022-07-24 at 1.03.50 PM

الدغمي يلتقي سفيري الجزائر وبنغلادش

293848_25_1658573106

الدغمي ينعى النائب الأسبق الكوز