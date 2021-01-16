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السبت، 16-01-2021 12:10 م

مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة صباح الأحد

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الوكيل الإخباري – خاص - يُلقي وزير المالية محمد العسعس، صباح يوم غد الأحد، خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021، أمام مجلس النواب التاسع عشر. 
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ويقدر العجز في الموازنة العامة للعام الحالي 2.05 مليار دينار، فيما يقدر حجم الإنفاق بـ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة "كورونا" بسقف 165 مليون دينار.

كما توقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5%. 

وكان العسعس قد أصدر الأسبوع الماضي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني/ يناير 2021، للوزارات والدوائر الحكومية؛ وذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد بدء السنة المالية.

ويتوقع أن يحال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2021، إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتهما قبل التصويت عليهما لإقرارهما من قبل المجلس. 

للاطلاع على مشروع القانون كاملا: (اضغط هنا). 

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