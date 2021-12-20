مجلس النواب يستمع اليوم لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022

الوكيل الإخباري - يستمع مجلس النواب في جلسة تشريعية ، الاثنين، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.

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قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، في ختام مناقشات مجلس النواب على اتفاق "إعلان النوايا" الذي وقعته الحكومة مع الإمارات والاحتلال، "أن الجلسة ترفع إلى الاثنين المقبل، للاستماع إلى خطاب الموازنة وتقارير ديوان المحاسبة".



وقدّر العجز في مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.

وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.



العسعس، أشار في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.

