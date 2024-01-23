مجلس النواب يستمع لتقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة غداً الأربعاء

الوكيل الإخباري - يستمع مجلس النواب، صباح يوم غدٍ الأربعاء، لتقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2024.



وتضمنت توصيات مالية النواب 34 توصية، كما طالبت بتوجيه الدعم للطالب الفقير وتخصيص 60 مليونا لصندوق الإقراض الزراعي لمنح قروض دون فائدة للمزارعين، بالإضافة إلى إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة.

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ودعت اللجنة الحكومة إلى فرض الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتحييد ارتفاع أسعار الشحن للبضاعة المستوردة، والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه.

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