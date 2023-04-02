مجلس النواب يشرع الثلاثاء بمناقشة نظامه الداخلي

الوكيل الاخباري - يشرع مجلس النواب في جلسته التشريعية المقرر عقدها، صباح الثلاثاء، بمناقشة نظامه الداخلي ومدونة السلوك.



وكانت كتلة المستقبل النيابية ناقشت، في وقت سابق، برئاسة النائب ميادة شريم، جملة من المقترحات حول إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.



وقالت شريم إن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بات مطلباً ملحاً وأصبح استحقاقاً لا بد منه ليتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرة إلى أن هنالك بعض التعديلات الوجوبية التي اقتضتها التعديلات الدستورية.

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