مجلس النواب يشرع بانتخاب لجنة جديدة للصحة والبيئة

الوكيل الإخباري - يشرع مجلس النواب، في هذه الأثناء بانتخاب لجنة الصحة والبيئة النيابية، بعد اعتبار اللجنة السابقة منحلة حكما لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها.

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وأعلن 13 نائبا عن ترشحهم للجنة الجديدة، في الانتخابات التي تعقد الآن تحت القبة.

والنواب الذين ترشحوا لتشكيل اللجنة الجديدة هم: فراس القضاة، عبد المحسيري، محمد العبابنة، تيسير كريشان، عبدالرحيم المعايعة، أحمد عشا

أحمد السراحنة، مروة الصعوب، محمد الخلايلة، وائل رزوق، صفاء المومني، علي الطراونة، محمد المرايات.

وقرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أن تكون لجنة الانتخاب برئاسة النائب محمد بني ياسين وبعضوية المساعدين راشد الشوحة وغازي البداوي.

واعتبرت لجنة الصحة والبيئة النيابية منحلة حكما لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سندا لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.



