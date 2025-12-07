مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر نيابية أن مجلس النواب سيشرع، يوم غدٍ الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.



ومن المقرر أن يعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة الموازنة من قبل النواب والاستماع للرد الحكومي عليها، قبل التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا سندا لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

اضافة اعلان