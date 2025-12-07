الأحد 2025-12-07 02:36 م

مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس

ه
أرشيفية
الأحد، 07-12-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر نيابية أن مجلس النواب سيشرع، يوم غدٍ الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة الموازنة من قبل النواب والاستماع للرد الحكومي عليها، قبل التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا سندا لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

اضافة اعلان

 

ورجحت المصادر أن المجلس سيصوت على الموازنة بحلول يوم الخميس المقبل.

يذكر أن مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 بدأت في 25 تشرين الثاني وانتهت اليوم الأحد بعدما استغرقت اللجنة 11 يوما في مناقشتها مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المالية في مؤتمر صحفي، عصر الأحد، عن توصياتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 والتي ستتضمن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وخفض النفقات غير الحميدة والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وغيرها من الإجراءات التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة.
 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فا

تكنولوجيا لتجربة أكثر سلاسة.. لوحة مفاتيح Gboard تحصل على تصميم جديد

تصميم متعدد الطيّات يقدّم شاشة غامرة مقاس 10 بوصات، مع أداء رائد يعيد تعريف الإنتاجية وتجربة المشاهدة

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Z TriFold’ مستقبل الابتكار في عالم الهواتف القابلة للطي

يب

تكنولوجيا تحذير لمستخدمي أندرويد: ثغرات خطيرة تتطلب تحديث النظام فورا

ير

طب وصحة كيف تحمي نفسك من ارتفاع سكر الدم وأنت في العمل؟

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني

أعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع حصيلة عدد ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي إلى 176 شخصا. وبحسب وكالة الأنباء التايلندية، أطلقت الحكومة عمليات إغاثة واسعة بسبب هذه ا

عربي ودولي تايلند: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 176

ع

طب وصحة ترند تناول الخضروات قبل النشويات.. حقيقة أم مبالغة؟

ه

شؤون برلمانية مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس



 






الأكثر مشاهدة