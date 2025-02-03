مجلس النواب يشكر الاتحاد الأوروبي على دعم الأردن

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك تشكل حافزاً للبذل والعمل والعطاء حيث شهد جلالته توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتي أعلن من خلالها الاتحاد تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليار يورو.

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