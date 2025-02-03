مجلس النواب يشكر الاتحاد الأوروبي على دعم الأردن

وقدم الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين، التقدير والشكر للأصدقاء في الاتحاد الأوروبي على دعمهم الموصول، قائلا إن الأردن الذي جسد عبر قيادته صوت الحكمة والاعتدال في المنطقة بات شريكاً موثوقاً في المجتمع الدولي وهو ما يدفعنا في مجلس النواب وعبر لجان الصداقة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهد لتقوية أواصر التعاون وتدعيم مواقفنا الوطنية.
وتابع الصفدي: على ذات النهج في الإنجاز والعمل كان جلالته يوجه الحكومة بإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة وذلك تقديراً لإنجازات الرياضيين الأردنيين وتقديراً للنشامى الذين رفعوا علم الأردن عالياً في مختلف المحافل الدولية.
وأضاف رئيس مجلس النواب: حيث ما حل الإنجاز وجب الثناء فإننا نقدر عالياً الخطوات التي يقوم بهاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من أجل تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني حيث دشن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة، وهنا نبعث برسالة التقدير والشكر للأشقاء في الإمارات على دعمهم الموصول حيث يأتي المشروع في إطار علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال الصفدي: إن علاقة مجلس النواب بالحكومة محددة وفق أطر دستورية ندرك معها أهمية ووجوب التعاون الذي يوجه إليه دوماً جلالة الملك في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف الوطنية، وهنا نؤكد أن ما يقوم به رئيس الوزراء من جولات ميدانية يجسد معها فكرة حكومة المحافظات أمر يستحق الدعم وذلك لأثره الملموس الذي نلاحظه في المحافظات جراء تلك الزيارات، كذلك فإننا نجد أن ما يقوم به الفريق الاقتصادي في الحكومة برئاسة الوزير القدير مهند شحادة أمر يستدعي الثناء فقد لمسنا من بعض القطاعات الاقتصادية إشادة في رؤية الفريق وآخرها لدى زيارتي التي قمت بها برفقة الزميلين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ورئيس لجنة الطاقة إلى غرفة صناعة الأردن وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة حيث وضعنا في خطبة العرش السامي أمام مسؤولية الرقابة لتنفيذ مسارات التحديث، إذ لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله.
وتابع الصفدي: وفي إطار التعاون مع الحكومة فإننا نلمس خطوات جادة للتعاون والتنسيق من أجل تحقيق المصلحة الوطنية وذلك من خلال الأداء الرفيع الذي يقدمه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات والذي يحظى باحترام وتقدير من الذوات النواب المحترمين.
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