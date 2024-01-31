مجلس النواب يصوت اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أنّ المجلس سيصوت الأربعاء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

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ودعا الصفدي، الحكومة ووزير المالية محمد العسعس إلى تجهيز الرد على ما جاء في مداولات النواب التي استمرت لـ5 أيام.



وتحدث خلال الجلستين الصباحية والمسائية، التي عقدها المجلس الثلاثاء، 40 نائبا، بينما تحدث خلال الجلسات السابقة 47 نائبا، وبذلك يكون قد تحدث على مدار الأيام الماضية 87 نائبا.



وفي 20 كانون الأول الماضي، عرض وزير المالية محمد العسعس، في جلسة تشريعية أمام النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى "نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028".



وأضاف أن مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية سترتفع في عام 2024 إلى 27% مقارنة بنحو 22.3% في عام 2020، في حين ستتراجع مساهمة إيرادات ضريبة المبيعات إلى قرابة 66% في عام 2024 مقابل 71% في عام 2020، مشيرا إلى أن موازنة عام 2024 توخت توفير المخصصات المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية في مختلف مجالاتها، حيث رفعت مخصصات صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد لتصل إلى 262 مليون دينار لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

