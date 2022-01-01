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السبت، 01-01-2022 05:54 م

مجلس النواب يعاود لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية في جلسة الأحد

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الوكيل الاخباري - يستكمل مجلس النواب الأحد مناقشة التعديلات الدستورية، التي أوردتها الحكومة إلى المجلس، إثر توقف مناقشتها بعد اندلاع شجار عنيف بين عدد من النواب.اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد ان رفعت الجلسة الماضية ، الثلاثاء ، اثر مشاجرات عنيفة استخدمت فيها اللكمات والأيدي ، ما منع استكمال الجلسة.


وجرت مساع نيابية حثيثة لعقد مصالحات بين الأطراف المتخاصمة ، وجرى تحويل شكوى تقدم بها النائبان أندريه العزوني وشادي فريج بحق النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي إلى اللجنة القانونية.


بدوره قال النائب حسن الرياطي بأنه سيقدم شكوى بحق نواب قاموا بضربه لدى مجلس النواب، وظهروا في مقاطع فيديو، على الرغم بأنهم لم يكونوا طرفا في الخلاف.

 




 

 


 

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