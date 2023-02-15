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الأربعاء، 15-02-2023 01:04 م

مجلس النواب يعتذر من الأطباء

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الوكيل الإخباري - اعتذر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي من نقابة الأطباء بعد مداخلة لأحد النواب اعتبرت النقابة أنها انطوت على إساءات للأطباء في الأردن.اضافة اعلان


وقال الصفدي، تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن المجلس يعتذر من الأطباء، لافتا إلى أن النائب خانه التعبير وأنه لم يقصد التعميم وأن بعض الأطباء أصبح عملهم غير إنساني.

وأضاف أن هناك نحو 10 أطباء في المجلس وأن الإساءة لم تكن مقصودة.

وكانت أرسلت نقابة الأطباء مذكرة احتجاج لرئيس مجلس النواب، مطالبة إياه بالاعتذار وذلك على خلفية مداخلة أحد النواب أمس الثلاثاء، والتي أساء فيها للأطباء ووجه الاتهامات لهم دون أي وجه حق.

 




 

 


 

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