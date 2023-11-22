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الأربعاء، 22-11-2023 11:59 ص

مجلس النواب يعرض تحت القبة زيارة ولي العهد للعريش

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الوكيل الإخباري - عرض مجلس النواب اليوم الأربعاء، تحت القبة زيارة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله لمدينة العريش المصرية، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني/2 لجنوبي قطاع غزة.

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وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في قطاع غزة.


وقال الصفدي إن هذه الخطوة تدلل على أن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة. 

وتابع الصفدي: اننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ؛ من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء الرسالات أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.


ووجه الصفدي باسم مجلس النواب تحية الفخر لنشامى كوادر المستشفى الميداني الأول الذين استمروا بعملهم الإنساني رغم القصف والدمار، وتحية الفخر والتقدير لمن التحق بهم من كوادر المستشفى الميداني الثاني، وتحية المجد والشموخ أيضا لصقور سلاح الجو الجيش العربي المصطفوي الذين قاموا بعمليات إنزال بطولية لتقديم مساعدات طبية غذائية عاجلة للأشقاء.


وختم بالقول: هذا هو الأردن كعادته، بقيادته الحكيمة ونوابه واعيانه وحكومته وشعبه العظيم وجيشه المظفر وأجهزته الأمنية وبكل أطيافه ، يبرهن دوما أنه الأقرب لفلسطين وأننا أهل قضية وتاريخ ومصير مشترك ، ولن نخذل الأشقاء وسنبقى في صفهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك حقهم في  إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 




 

 


 

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