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الأربعاء، 04-08-2021 07:42 ص

مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأربعاء

نواب
توضيحية


الوكيل الإخباري - يعقــد مجلس النواب التاسع عشـــر، الأربعاء، أولى جلسات دورته الاستثنائية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرار مشروعات قوانين.

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ويناقش المجلس في جلسته الأولى كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (614) في 8 حزيران/ يونيو 2021، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021 (والمعاد من مجلس الأعيان).


كما يناقش كتبا واردة من الحكومة، كتاب رئيس الوزراء رقم (19673) في 14 حزيران/ يونيو 2021، المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وكتاب رئـــيس الـوزراء رقم (20933) في 21 حزيران/ يونيو 2021؛ المتضمن مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.


كما يناقش المجلس كتاب رئيس الوزراء رقم (23864) في 6 تموز/ يوليو 201؛ وقرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) رقم (2) في 6 حزيران/ يونيو 2021؛ المتضمن مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.

 

 


 




 

 


 

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