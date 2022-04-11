مجلس النواب يعقد اليوم جلسة رقابية

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة رقابية، تتضمن الاستماع لإجابة الحكومة على 15 سؤالاً موجها إليها.

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وتعقد اللجنة القانونية في المجلس اجتماعا تُناقش فيه مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية، وتناقش اللجنة الإدارية موضوع تثبيت الأطباء البيطريين والموظفين العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.



أما لجنة فلسطين فتلتقي مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحديث عن آخر التطورات والأحداث في المسجد الأقصى.



وتناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة الانتساب الاختياري للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي وكذلك رفع سن التقاعد للمرأة العاملة.

