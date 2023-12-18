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الإثنين، 18-12-2023 07:45 ص

مجلس النواب يعقد اليوم جلسة لمناقشة ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة رقابية صباحية، لمناقشة ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا وجهت إلى وزارات الإعلام والطاقة والعدل والتربية والتعليم والأشغال العامة والأوقاف والتعليم العالي والمياه.

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وبعد الجلسة، تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام، استراتيجية وزارة الشباب بالتوجيه الوطني.


وتلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، مع متدربي مشروع الزمالة البرلمانية في مجلس النواب/ صندوق الملك عبدالله الثاني.


وتبحث لجنة التربية والتعليم، نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022).


 




 

 


 

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