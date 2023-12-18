مجلس النواب يعقد اليوم جلسة لمناقشة ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة رقابية صباحية، لمناقشة ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا وجهت إلى وزارات الإعلام والطاقة والعدل والتربية والتعليم والأشغال العامة والأوقاف والتعليم العالي والمياه.

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وبعد الجلسة، تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام، استراتيجية وزارة الشباب بالتوجيه الوطني.



وتلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، مع متدربي مشروع الزمالة البرلمانية في مجلس النواب/ صندوق الملك عبدالله الثاني.



وتبحث لجنة التربية والتعليم، نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022).

