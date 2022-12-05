مجلس النواب يعقد اليوم جلسة لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه من الحكومة، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021.

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ويناقش النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة الأردنية وحكومة قبرص لسنة 2022.



كما يناقش مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022.



إضافة إلى مناقشة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.



وسيناقش النواب مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

كما يناقش طلب إعطاء صفة الاستعجال لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003.



كما تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة عند الساعة 14:00، موضوع "رواية ميرا" الذي أحيل إلى اللجنة من قبل مجلس النواب.

