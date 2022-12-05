الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فيضان في نهر بجوهانسبرغ يتسبب في مصرع 14 شخصا

الذهب عالمياً يقفز لقمة 5 أشهر ويتخطى الـ 1800 دولار للاوقية

رئيس دولة الإمارات يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

المفوضية الأوروبية: الصين والولايات المتحدة تعتبران العالم ثنائي القطب

الحكومة ترصد 2 مليون دينار في 2023 لدراسات المدينة الجديدة

صحيفة بولندية تحذر من عواقب دعم أوكرانيا

إضراب شامل في بيت لحم حدادا على روح الشهيد مناع

الداخلية تنعى وفاة المتصرف المتقاعد عبد الباسط المدادحة

ليتوانيا: سنزود أوكرانيا بقذائف مدفعية من عيار 155 ملم

الإثنين، 05-12-2022 06:22 ص

مجلس النواب يعقد اليوم جلسة لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه

0L5A0411


الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه من الحكومة، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021.

اضافة اعلان


ويناقش النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة الأردنية وحكومة قبرص لسنة 2022.


كما يناقش مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022.


إضافة إلى مناقشة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.


وسيناقش النواب مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.
كما يناقش طلب إعطاء صفة الاستعجال لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003.


كما تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة عند الساعة 14:00، موضوع "رواية ميرا" الذي أحيل إلى اللجنة من قبل مجلس النواب.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2022-12-04-at-2.32.38-PM

مالية النواب تضع آلية عمل لمناقشة الموازنة العامة للدولة

297686112_482093060588197_8275887537654992694_n

القرعة تحسم رئاسة لجنة الصحة النيابية

0L5A6176

شديفات رئيسا للجنة الإدارية والخصاونة للتوجيه الوطني والإعلام والثقافة

نواب1

لجان نيابية تنتخب رئيسها ومقررها اليوم

0L5A0436

قانونية الأعيان تشرع بمناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس

WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

مالية النواب تتبنى مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

أخبار متعلقة
0L5A6423

مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان

0L5A6176

شريم رئيسا للمرأة وشؤون الأسرة النيابية والصعوب مقررا

0L5A0017

مجلس النواب يواصل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة اليوم

M63A0259

عبيد ياسين رئيسا للجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية

0L5A0411

مجلس النواب يستكمل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة اليوم

63834c02604e7

الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش