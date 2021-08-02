مجلس النواب يعقد اولى جلسات دورته الاستثنائية الاربعاء

الوكيل الاخباري-

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يعقد مجلس النواب التاسع عشر، الاربعاء، اولى جلسات دورته الاستثنائية.وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرار مشروعات قوانين.ويناقش المجلس في جلسته الأولى كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (614) في 8 حزيران/يونيو 2021، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021 ( والمعاد من مجلس الاعيان).كما يناقش كتب واردة من الحكومة، كتاب رئيس الوزراء رقم (19673) في 14 حزيران 2021، المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وكتاب رئـيس الـوزراء رقم (20933) في 21 حزيران 2021؛ المتضمن مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.كما يناقش المجلس كتاب رئيس الوزراء رقم (23864) في 6 تموز/يوليو 201؛ المتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، وقرار اللجنة المشتركة ( القانونية والإدارية) رقم (2) في 6 حزيران 2021؛ المتضمن مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.