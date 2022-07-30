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السبت، 30-07-2022 11:06 ص

مجلس النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة مشاريع قوانين

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعا رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، المجلس للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل 2022/8/1 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة.

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ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الكتب الواردة من الحكومة:

 

أ- كتــــــــاب دولة رئـــــيس الـــــــــــــوزراء رقــــــــم (48409) تاريخ 2022/7/19 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.


ب- كتــــــــاب دولة رئـــــيس الـــــــــــــوزراء رقــــــــم (50818) تاريخ 2022/7/26 والمتضمن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

كما سيتم استكمال مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (4) تاريخ 2022/5/11 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 اعتبارا من المادة (3).

وكانت الإرادة الملكية السامية المتعلقة بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية، تضمنت 12 مشروع قانون ومشروع قانون معدل.

 




 

 


 

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