الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

بيان رسمي سعودي عن إصابة الشهراني "القوية"

مجلس النواب يعقد جلسة اليوم لتشكيل اللجان الدائمة

الاحتلال: مسلحون فلسطينيون يختطفون جثمان إسرائيلي من مستشفى في جنين

أول إجراء تأديبي في مونديال 2022

استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تركيا .. زلزال بقوة 5.9 درجات يخلف إصابات

المملكة على موعد مع زخات مطرية يصحبها الرعد اليوم

وفيات الاربعاء 23 -11 -2022

مبادرة وطن الشبابية تختتم سلسلة نشاطاتها في الكرك

الأربعاء، 23-11-2022 07:48 ص

مجلس النواب يعقد جلسة اليوم لتشكيل اللجان الدائمة

0L5A6224


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة لتشكيل اللجان الدائمة بناء على التوافق النسبي ما بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

اضافة اعلان


واللجان هي: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التعليم والشباب، لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه والبادية، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة.


كما يتضمن جدول أعمال المجلس، قرار لجنة الرد على خطاب العرش، والمتضمن صيغة الرد على خطبة العرش.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1669114850017

الفايز يهنئ الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الفيصلي

WhatsApp Image 2022-11-21 at 3.26.58 PM

النواب: خطبة العرش خارطة طريق للمجلس

1669031366511

عضو مجلس العموم البريطاني: لا ننوي نقل سفارتنا إلى القدس

www

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

4-10-2021_16_00_15_GomhuriaOnline_81633356015

شقيقة العين خالد رمضان في ذمة الله

1668856916524

العين المجالي يُشارك باجتماعات جمعية الناتو البرلمانية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-11-21 at 3.26.58 PM

النواب: خطبة العرش خارطة طريق للمجلس

maxresdefault

مجلس النواب يختار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش الخميس

WhatsApp Image 2022-11-14 at 2.44.05 PM

الفايز والصفدي: خطبة العرش شكلت خارطة طريق لإنجاز المشاريع الوطنية

119598067_3640398079326550_4742711823051614011_n

الحيصة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب

M63A9908

مجلس النواب يستكمل اليوم انتخاب النائب الثاني للرئيس ومساعديه

IMG-20221113-WA0069

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب