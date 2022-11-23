مجلس النواب يعقد جلسة اليوم لتشكيل اللجان الدائمة

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة لتشكيل اللجان الدائمة بناء على التوافق النسبي ما بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

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واللجان هي: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التعليم والشباب، لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه والبادية، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة.



كما يتضمن جدول أعمال المجلس، قرار لجنة الرد على خطاب العرش، والمتضمن صيغة الرد على خطبة العرش.

