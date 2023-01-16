مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين بينها مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.
الجلسة التي من المقرر أن تبدأ الساعة 10:30 صباحا، ستناقش أيضا "قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 21/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022".
وكذلك، يبحث المجلس "قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021".
إضافة إلى "قرار اللجنة القانونية رقم (3) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشـــروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022".