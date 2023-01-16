مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين بينها مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

اضافة اعلان



الجلسة التي من المقرر أن تبدأ الساعة 10:30 صباحا، ستناقش أيضا "قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 21/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022".



وكذلك، يبحث المجلس "قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021".



إضافة إلى "قرار اللجنة القانونية رقم (3) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشـــروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022".

