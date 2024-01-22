مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمواصلة مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، حيث أقر المجلس خلال جلساته السابقة 13 مادة من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.

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وفي ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، لإحالته إلى اللجنة المختصة.



وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المُختصين والجهات المعنية.



وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات، من قبل لجنة التربية والتعليم النيابية.