مجلس النواب يعقد جلسة رقابية صباح الأربعاء

الوكيل الإخباري – خاص –

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يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الأربعاء، جلسة رقابية يستمع فيها إلى رد الحكومة على 13 سؤالا نيابيا.وتعدّ هذه الجلسة الرقابية، الأولى في عمر مجلس النواب التاسع عشر بدورته غير العادية.من ناحية أخرى، شرعت اللجنة المالية النيابية يوم أمس الاثنين، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، بعد إحالتهما إليها من قبل المجلس يوم الأحد الماضي.ومن المتوقع أن تستمر اللجنة بمناقشة مشروعي القانونين لعدة أيام، قبل التصويت عليهما من قبل مجلس النواب.كذلك شرعت اللجان النيابية التي أحيلت إليها مشاريع قوانين يوم الأحد، بمناقشتها منذ يوم أمس الاثنين.