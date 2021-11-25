مجلس النواب يعقد جلسة لإقرار صيغة الرد على خطاب العرش

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الخميس، جلسة يقر فيها صيغة الرد على خطاب العرش تمهيدا لعرضها أمام جلالة الملك يوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي.

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وكان المكتب الدائم لمجلس النواب اختار خلال اجتماعه الأول بالدورة العادية الأولى، الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش السامي.



وكان مجلس النواب فوض الاثنين مكتبه الدائم لاختيار أعضاء لجنة صياغة الرد على خطاب العرش تمهيداً لإقراره من قبل المجلس ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوماً من تاريخ إلقاء خطاب العرش.

