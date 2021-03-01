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الإثنين، 01-03-2021 01:10 م

مجلس النواب يعيد للأعيان قانون تنظيم اعمال التامين

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الوكيل الاخباري - اعاد مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، قانون تنظيم اعمال التأمين الى مجلس الاعيان بعد الاصرار على قراره السابق.

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وخالف النواب قرار الاعيان في معظم بنود قانون تنظيم اعمال التامين، فيما يخص صلاحيات الاشراف والرقابة من قبل البنك المركزي على قطاع التامين، وهو ما يستوجب ان ينظر مجلس الاعيان في قرار النواب، وفق خيارين، اما الموافقة عليه او رفضه والذهاب بالتالي الى جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.


وشرع النواب بمناقشة القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون الشركات"، قبل ان يرفع رئيس المجلس الجلسة.


ويجيز مشروع القانون تسجيل الشركات غير الربحية في سجل الشركات، رغم ما ورد في قانون الجمعيات الذي يعتبر هذا النوع من الشركات "جمعيات خاصة".

 

المصدر -بترا 


 




 

 


 

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