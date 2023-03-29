مجلس النواب يعيد هيكلة أمانته العامة بتخفيض عدد المديريات إلى 14

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس النواب، عن إعادة هيكلة أمانته العامة بتخفيض عدد المديريات من 24 إلى 14 والأقسام من 77 إلى 57 ومساعدي الأمين العام من 3 إلى 2، وفق النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة.





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وقال الخلايلة، خلال مؤتمر للجنة المشكلة لغايات إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس النواب، أن إعادة الهيكلة جاءت بسبب عدم وجود الضبط سابقا بإنشاء المديريات والأقسام فأصبحت زائدة عن الحاجة ومتشابهة بالواجبات.



وأشار إلى أن تعديلات النظام الداخلي المقترحة تتضمن استحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.



وأوضح الخلايلة أن تقليص عدد المديريات والأقسام في المجلس لن يؤثر على الموظفين أو امتيازاتهم.