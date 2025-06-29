مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم

وأكد الصفدي أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم مختلف أشكال الإسناد والعون للنشامى الذين رفعوا رؤوس الأردنيين جميعاً، ببلوغهم نهائيات كأس العالم.
وبحث المكتب التنفيذي جملة من الإجراءات التنظيمية بخصوص عمل المجلس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. مصطفى الخصاونة والنائب الثاني أحمد الهميسات ومساعدا رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية، ورؤساء الكتل النيابية وهم رئيس كتلة الميثاق النائب مازن القاضي ورئيس كتلة عزم الدكتور ايمن أبو هنية ورئيس تقدم النائب رائد رباع والنائب محمد عقل عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب الدكتور سليمان الزبن عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والنائب نسيم العبادي عن كتلة إرادة والوطني الإسلامي.
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