الأحد 2026-02-01 01:46 م

مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق عثمان الشيشاني
 
الأحد، 01-02-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري- قرأ مجلس النواب سورة الفاتحة على روح النائب الأسبق عثمان حميد علي الشيشاني والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.

وقدم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال جلسة تشريعية للمجلس اليوم الأحد، أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، مشيدا بمناقبه أثناء مشاركته في المجلس النيابي الرابع عشر ودوره في خدمة الوطن وجلالة الملك حيث كان مثالا للوطنية والإخلاص، داعيا المولى عز وجل ان يرحم الفقيد ويلهم أهله ذويه الصبر والسلوان.

 
 


