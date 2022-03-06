مجلس النواب يقرّ المادة الخاصة بآلية تأسيس الأحزاب الأردنية

الوكيل الاخباري - استكمل مجلس النواب في جلسته المسائية الأحد، خلال استكمال جدول الأعمال لمناقشة قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، على المادة الخامسة والمتضمنة أن يتم تأسيس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية. اضافة اعلان





وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، إن تأسيس الأحزاب كفله الدستور بالمادة 16، وإن الدستور أكد أيضا على عدم الإقصاء والتمييز بين الأردنيين، مؤكدا أن نص مراجعة الدستور الأردني وهو نص قديم وتم تحديثه.



وانتقد النائب محمد الظهراوي وجود كلمة "الأصل" في مشروع القانون، وطالب بحذفها من البند "ب" في المادة الخامسة، فيما أكد العودات على أهمية الاندماج المجتمعي لمختلف الشرائح في الحزب.



وأشار النائب عمر العياصرة أن كلمة الأصل "مستفزة" ويجب شطبها.



بدوره أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن النص يحافظ على القانون وأهميته بحث ان يكون الحزب قائم على مبدأ المواطنة بغض النظر عن أصله وفصله.



