مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطبة العرش

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، صيغة الرد على خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر.

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يشار إلى أن اللجنة ترأسها النائب أيمن المجالي، والنائب عطا ابداح مقررا، وضمت في عضويتها كلا من النواب: محمد الغويري، محمد العلاقمة، بلال المومني، رائد الظهراوي، صالح العرموطي، ينال الفريحات، فايزة عضيبات، صفاء المومني، عيد النعيمات، ناجح العدوان، طالب الصرايرة، نصار القيسي، غازي السرحان، بسام الفايز، عمر العياصرة، محمد جرادات، محمد الهلالات، سليمان القلاب، خلدون الشويات، عودة النوايشة، محمد السعودي، فايز بصبوص، زهير السعيدين، محمد الشطناوي، هادية السرحان، حابس الشبيب، ضرار الحراسيس، صالح الوخيان، أيمن المدانات، عبير الجبور، آمال الشقران، عائشة الحسنات، عارف السعايدة ، علي الطراونة، عبدالله عواد.



كما اختارت اللجنة من بين أعضائها لجنة مصغرة يناط بها مهمة صياغة الرد وضمت في عضويتها النواب: محمد الهلالات، صفاء المومني، عارف السعايدة، طالب الصرايرة، بلال المومني، غازي السرحان، فايزة عضيبات، عيد النعيمات، خلدون الشويات، محمد الشطناوي، فايز بصبوص.