الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

المباحث المرورية تكشف عن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها يومياً

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

الأربعاء، 23-11-2022 12:28 م

مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطبة العرش

M63A9908


الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، صيغة الرد على خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر.

اضافة اعلان


يشار إلى أن اللجنة ترأسها النائب أيمن المجالي، والنائب عطا ابداح مقررا، وضمت في عضويتها كلا من النواب: محمد الغويري، محمد العلاقمة، بلال المومني، رائد الظهراوي، صالح العرموطي، ينال الفريحات، فايزة عضيبات، صفاء المومني، عيد النعيمات، ناجح العدوان، طالب الصرايرة، نصار القيسي، غازي السرحان، بسام الفايز، عمر العياصرة، محمد جرادات، محمد الهلالات، سليمان القلاب، خلدون الشويات، عودة النوايشة، محمد السعودي، فايز بصبوص، زهير السعيدين، محمد الشطناوي، هادية السرحان، حابس الشبيب، ضرار الحراسيس، صالح الوخيان، أيمن المدانات، عبير الجبور، آمال الشقران، عائشة الحسنات، عارف السعايدة ، علي الطراونة، عبدالله عواد.

كما اختارت اللجنة من بين أعضائها لجنة مصغرة يناط بها مهمة صياغة الرد وضمت في عضويتها النواب: محمد الهلالات، صفاء المومني، عارف السعايدة، طالب الصرايرة، بلال المومني، غازي السرحان، فايزة عضيبات، عيد النعيمات، خلدون الشويات، محمد الشطناوي، فايز بصبوص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6176

مجلس النواب يتوافق على اختيار أعضاء لجان بالتزكية - أسماء

0L5A0436

الأعيان يعيد تشكيل لجانه الدائمة - أسماء

793dd0f5-ecc1-4f01-94a6-957d4a5aa888

العين الهندي رئيساً للجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان

we

حزب الاتحاد يعقد لقاءاً بلواء الموقر بالبادية الوسطى

0L5A6467

النواب يقر صيغة الرد على خطبة العرش في جلسة مغلقة

0L5A6224

مجلس النواب يعقد جلسة اليوم لتشكيل اللجان الدائمة

أخبار متعلقة
0L5A6467

النواب يقر صيغة الرد على خطبة العرش في جلسة مغلقة

maxresdefault

مجلس النواب يختار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش الخميس

0L5A0436

أعيان: مضامين خطاب العرش تعكس أهمية توسيع مشاركة القاعدة الشعبية في العملية السياسية

IMG-20221113-WA0069

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

220221062137208289806

النواب يباشر باختيار رئيس جديد للمجلس

520223105137850332444

الدغمي يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب