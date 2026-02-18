مجلس النواب يقر قانون الغاز بعد ماراثون امتد حتى 4 جلسات

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الغاز لسنة 2026 بالأغلبية.

وجاء إقرار مشروع القانون بعد 4 جلسات امتدت على مدار أسبوعين.

وشهد مشروع القانون حالة من الجدل على بعض المواد المرتبطة بتحديد أسعار الغاز للمستهلك ومخاوف من الاحتكار بالإضافة إلى مخاوف من ابرام اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي.