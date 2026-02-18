الأربعاء 2026-02-18 02:18 م

مجلس النواب يقر قانون الغاز بعد ماراثون امتد حتى 4 جلسات

الأربعاء، 18-02-2026 01:44 م

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الغاز لسنة 2026 بالأغلبية.

وجاء إقرار مشروع القانون بعد 4 جلسات امتدت على مدار أسبوعين.

 

وشهد مشروع القانون حالة من الجدل على بعض المواد المرتبطة بتحديد أسعار الغاز للمستهلك ومخاوف من الاحتكار  بالإضافة إلى مخاوف من ابرام اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وبحسب الأسباب الموجبة، ركز مشروع القانون على تنظيم مختلف أنشطة الغاز، بما يشمل الاستيراد، والنقل، والتخزين، والتوزيع، والبيع بالجملة والتجزئة، كما يغطي أنواع الغاز كافة، بما فيها الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين الأخضر، في خطوة تعكس توجهًا لتكييف التشريع مع مصادر الطاقة المستقبلية وضمان استدامة القطاع.

وتشير الأسباب الموجبة إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني، من خلال آليات واضحة تضمن استقرار الإمدادات، ودعم القطاعات الصناعية والخدمية المعتمدة على الغاز، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر منح تراخيص مرنة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع مراعاة التنافسية وحماية المستثمرين بمختلف أحجامهم.

 
 


مجلس النواب يقر قانون الغاز بعد ماراثون امتد حتى 4 جلسات

