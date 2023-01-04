مجلس النواب يقر مشروعا معدلا لقانون منطقة العقبة الاقتصادية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.

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وأقر المجلس مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد نقاش موسع حول مواد المشروع.



وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات قبل التسجيل لدى السلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقا مع إلغاء قانونها، وليتوافق النظام الضريبي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المعايير والقواعد الضريبية.



من جانب آخر، أحال المجلس تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ"70" لعام 2021 للجنة المالية النيابية.



وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، لمراجعة الاستيضاحات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة، إذ تم تصويب الكثير منها، وبعضها حوّل إلى النائب العام.



واستهل الصفدي الجلسة، بنعي رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء يوم أمس الثلاثاء، حيث دعا الحضور لقراءة الفاتحة على روح الفقيد.



ورفع رئيس المجلس الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور احمد الخلايلة، لموعد يحدد لاحقا.