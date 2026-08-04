الثلاثاء 2026-08-04 03:16 م

مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية

مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية
مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 01:57 م
الوكيل الإخباري-   أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.اضافة اعلان


ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

وسيتم بموجب مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.

ويتضمن مشروع القانون كذلك بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار، كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد.
 
 


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