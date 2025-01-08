مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية 90 نائبًا مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 كما ورد من اللجنة المالية النيابية. اضافة اعلان





وتحدث 112 نائبًا بالإضافة إلى عدة كتل نيابية خلال 3 ايام ردًا على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.