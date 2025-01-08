مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا

وتحدث 112 نائبًا بالإضافة إلى عدة كتل نيابية خلال 3 ايام ردًا على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
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