مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، استكمل فيها إقرار المواد من 13 وحتى 25 من مشروع قانون الجمارك المعدل، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر.
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