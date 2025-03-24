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مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الإثنين، 24-03-2025 04:04 م

الوكيل الإخباري-    أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، فيما وافق على تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

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جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، استكمل فيها إقرار المواد من 13 وحتى 25 من مشروع قانون الجمارك المعدل، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر.

 
 
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