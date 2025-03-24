مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، فيما وافق على تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

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